Portugal soma mais 32.758 casos de covid-19 e 44 mortes. Fim de semana trouxe mais 321 internados

Portugal contabiliza mais 32.758 casos de covid-19 e 44 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.O Norte voltou a ser a região com mais novos casos de covid-19, pelo 11.º dia consecutivo, tendo registado nas últimas 24 horas quase metade do total de novos casos. Ao todo, foram registados 15.920 novos casos e 12 mortes na região Norte. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 9.674 novos casos e 16 mortes.Foram ainda contabilizados 4.003 novos casos e nove mortes no Centro, 666 novos casos e duas mortes no Alentejo, e 889 novas infeções e três mortes no Algarve. Na Madeira, foram registados 968 novos casos e duas mortes, enquanto nos Açores houve mais 638 casos e não foram contabilizadas vítimas mortais nas últimas 24 horas.Em todo o país, há ainda mais 129 internamentos e mais 12 em cuidados intensivos. Só este fim de semana foram internadas nos hospitais mais 321 pessoas com covid-19.Há também mais 19.839 casos ativos, o que fez o número total ultrapassar os 500 mil pela primeira vez desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, mais 12.875 portugueses recuperaram da doença.Este domingo, a informação da DGS dava conta de 45.569 novos casos e de 30 mortes.