O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi admitido este domingo no hospital com sintomas persistentes de coronavírus após ter dado positivo há 10 dias.O líder do governo britânico fará novos testes e ficará no hospital como medida de prevenção indicada pelo seu médico.O Reino Unido regista 47.806 casos de infeção desde o início do surto, tendo até esta data morrido 4.934 pessoas.