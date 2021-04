Bruxelas vai receber 100 milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer

Leia Também UE atingiu marca de 100 milhões de vacinações. Vão chegar mais 50 milhões de doses da Pfizer

Através de um comunicado, a Pfizer indica que a União Europeia utilizou uma das opções descritas no acordo anterior, permitindo o acesso a 100 milhões de doses adicionais da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech."A Pfizer e a BioNTech anunciam hoje que vão fornecer 100 milhões de doses adicionais da [vacina] Cominarty, a vacina contra a Covid-19 das companhias, aos 27 estados-membros da União Europeia em 2021", é possível ler. As empresas especificam que este anúncio resulta da "decisão da Comissão Europeia de exercer a sua opção de compra de 100 milhões de doses adicionais, ao abrigo do acordo de compra assinado a 17 de fevereiro de 2021".No total, indica o comunicado, o número de vacinas da Pfizer entregas à União Europeia eleva-se para os 600 milhões.É ainda indicado que estas doses da vacina serão "produzidas pela BioNTech e pela Pfizer nos locais de produção na Europa".Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o bloco iria receber 50 milhões de doses da vacina da Pfizer ao longo do segundo trimestre, com o objetivo de acelerar a campanha de vacinação.Neste momento, a Agência Europeia do Medicamento aprovou quatro vacinas contra a covid-19 para serem utilizadas na campanha de vacinação na Europa - o fármaco da Pfizer, da Moderna, AstraZeneca e ainda a vacina da Johnson & Johnson.