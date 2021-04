União Europeia atingiu marca de 100 milhões de vacinações

A União Europeia atingiu esta quarta-feira a marca das cem milhões de vacinações, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "A vacinação está a ganhar velocidade na Europa", afirmou em declarações, acrescentando que os Estados-membros já receberam 126 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.



Para von der Leyen, chegar ao marco das 100 milhões de vacinações é algo de que o bloco deve "estar orgulhoso", mas ressalvou a importância de a União Europeia (UE) ter capacidade para se adaptar a cenários que possam ter impacto nos planos de vacinação.



"Como vimos pelo anúncio de ontem, da Johnson & Johnson, ainda há fabricantes que podem alterar o plano para as vacinas, sendo por isso importante agirmos de forma rápida, anteciparmos e ajustarmo-nos sempre que isso seja possível", sublinhou. Esta terça-feira, a Johnson & Johnson, responsável pela vacina de dose única, anunciou que iria adiar a chegada de vacinas à UE, após seis casos de mulheres com coágulos sanguíneos que receberam a vacina da Janssen, detetados nos Estados Unidos.



Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!



We are also accelerating the delivery of vaccines.



We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

