Câmara de Cascais admite comprar vacinas à Rússia, China e Israel

A Câmara Municipal de Cascais efetuou contatos para comprar vacinas contra a covid-19 à Rússia, China e Israel, admitiu Carlos Carreiras ao Diário de Notícias.

Segundo o autarca, os contactos foram feitos aproveitando a rede de relações internacionais estabelecida pela autarquia a partir, por exemplo, da geminação de cidades, mas há vários obstáculos a que o processo avance.

As vacinas têm de ser reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento e Portugal está "agarrado" a compromissos na UE que fazem com que se possam adquirir as vacinas compradas pela Comissão Europeia.

Segundo Carlos Carreiras, os procedimentos para a compra de outras vacinas "nunca se poderiam desenvolver sem conversações com o Governo"