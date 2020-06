Casos de covid-19 com maior aumento em 26 dias. Região de Lisboa com mais de 300 novos infetados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.447, o que traduz uma subida de 11 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.436, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 3 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,11% para 33.261, o que representa 366 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,6% para 32.895.





Verifica-se uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (1,11% contra 0,6% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também subiu (366 contra 195 ontem).

A subida de casos diários é a mais elevada desde 8 de maio, ou seja, em 26 dias. Nos últimos nove dias apenas ontem foi anunciado um aumento inferior a 200 novos infetados em 24 horas, uma tendência que mostra que o surto do novo coronavírus não está a abrandar em Portugal.

Quanto ao número de novos óbitos, o aumento de 0,8% foi o mais baixo desde 15 de maio, mas desde esse dia que se verifica sempre números com dois dígitos.





Mais de 300 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 335 novos casos (mais do dobro dos 158 ontem), o que representa 92% do total de casos no país.

Estes dados mostram que é na região de LVT que o surto está a aumentar, sendo que no resto do país verificaram-se apenas 31 novos caso.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,35%, em linha com o registado nos últimos dias.



Mais de 20 mil recuperados



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 20.079 casos, mais 210 do que o reportado ontem (19.869).

Apesar do número de recuperados ter superado a barreira dos 20 mil, o número de casos ativos aumentou para 11.735, o que representa cerca de 35% do total de casos.

Segundo o boletim diário da DGS, há 796 mortos no Norte (mais de metade do total), 380 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 240 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

O número de casos suspeitos aumentou para 331.094, 1.944 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 28.093.







Doentes nos hospitais descem pelo quarto dia

Os dados indicam que dos mais de 33 mil casos confirmados, 428 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 1% face a ontem (432) e ao nível mais baixo desde 28 de março.

Nas últimas 24 horas saíram dos hospitais mais 4 doentes sendo este já o quarto dia seguido de descidas.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de dois doentes para 56, o que compara com os 58 de ontem e representa o nível mais baixo desde 24 de março.