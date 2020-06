Casos de covid-19 em Portugal aumentam 346 e morreram mais 3 pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.520, mais três óbitos face a ontem (0,2%), quando estavam contabilizados 1.517, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 15 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,94% para 37.036, o que representa 346 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,62% para 36.690.





A taxa de crescimento do número de infetados é a mais elevada em seis dias (0,94% contra 0,62% ontem).





Em termos absolutos o número de novos casos também subiu (346 contra 227 ontem).



87% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 300 novos casos (contra 206 ontem), o que representa 87% do total de casos no país e o nível mais elevado desde 9 de junho.





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,10%, uma descida face aos 4,13% de ontem e o valor mais baixo desde 8 de maio.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 22.852 casos, mais 183 do que o reportado ontem (22.669) e o menor aumento desde 9 de junho.





O número de casos ativos subiu para 12.664, o que representa cerca de 34,19% do total de casos.





Segundo o boletim diário da DGS, há 813 mortos no Norte (mais de metade do total), 429 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 246 no Centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 2 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.





Menos doentes nos hospitais pelo segundo dia

Os dados indicam que dos mais de 37 mil casos confirmados, 431 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma subida de 12 (+3%) face a ontem (419).





No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma estabilização em 73 doentes.

Mais de 433 mil mortos e quase oito milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 433.493 pessoas e infetou quase oito milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.





De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 433.493 pessoas e há mais de 7.928.590 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.





Pelo menos 3.574.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.





Contudo, a AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, e outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento, e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.





Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 115.732 e 2.094.069 casos, respetivamente. Pelo menos 561.816 pessoas foram declaradas curadas.





Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 43.332 mortes e 867.624 casos, Reino Unido com 41.698 mortes (295.889 casos), Itália com 34.345 mortes (236.989 casos) e França com 29.407 mortes (194.023 casos).





A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.181 casos (49 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.370 curados.





A Europa totalizou 187.925 mortes para 2.411.653 casos, Estados Unidos e Canadá 123.928 mortes (2.192.802 casos), América Latina e Caraíbas 79.777 mortes (1.654.461 casos), a Ásia 23.361 mortes (855.373 casos), Médio Oriente 11.848 mortes (561.067 casos), África 6.523 mortes (244.532 casos) e Oceânia 131 mortes (8.710 casos).





Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia dos dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.