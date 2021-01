Casos de covid-19 em Portugal baixaram em dezembro mas mortes aumentaram

Em dezembro foram reportados 120.167 novos contágios pelo SARS-Cov-2 em Portugal, o que traduz uma descida de 23% face ao recorde mensal de mais de 156 mil casos registado no mês anterior. Mas no último mês de 2020 o número de vítimas mortais por covid-19 atingiu um novo máximo de 2.395 óbitos, mais 362, ou 17,8%, do que em novembro.É de notar que nos últimos três dias de 2020 foram reportados mais de 20 mil novos casos, com uma média de quase sete mil contágios diários, muito acima da média de 3.876 infeções por dia do conjunto de dezembro. Os especialistas admitem que este aumento pode ser explicado parcialmente por algum atraso na validação dos testes pelos laboratórios durante a época de Natal mas também não excluem que reflita já uma subida nos contágios devido ao afrouxar de medidas no Natal.O recuo no número de contágios não foi homogéneo em todo o país. O Norte, a região mais atingida pela pandemia, viu o número de novos infetados descer 40,8% mas manteve-se como a zona do país com mais novos casos: 54.924, o que equivale a 45,7% do total nacional (em novembro o Norte representou 59,5% dos novos casos).Também em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) assistiu-se a um decréscimo no número de novos contágios para 36.809, menos 5,2% do que em novembro.Mas nas restantes regiões registou-se um aumento nas novas infeções. No Centro a subida cifrou-se em 10,7%, no Alentejo o incremento ascendeu a 47,8% e no Algarve o aumento foi de 1,3%. Nos Açores e na Madeira as subidas observadas situaram-se em 26,4% e 55,5%, respetivamente.Já no que respeita às vítimas mortais, o balanço de dezembro é o mais negro desde o início da pandemia, com 2.395 pessoas a falecerem devido à covid-19.O Norte voltou a ser a região com mais mortes - 1.040 - apesar de uma ligeira diminuição de 1% face ao recorde de novembro (1.051). Também o Algarve registou uma redução de 8,7% nos óbitos, tendo registado 21 vítimas mortais.Lisboa e Vale do Tejo, por seu turno, viu o número de mortes aumentar 27,9%, para 792.No Centro os falecimentos devido à pandemia subiram 59%, para 423, enquanto no Alentejo os 102 óbitos representam um aumento de 45,7%.Nos Açores foram reportadas cinco mortes, mais três do que em novembro e o segundo pior mês desde o início da pandemia (em abril foram 12 as vítimas mortais no arquipélago). A Madeira, que não tinha vítimas mortais até final de outubro, registou 12 mortes em dezembro, que se somam às duas de novembro.