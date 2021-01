Último dia do ano com 6.951 novos casos de covid-19 e 66 mortes

No último dia de 2020 foram contabilizadas mais 6.951 infeções pela covid-19 em Portugal, um registo inferior ao da véspera (7.697), que foi o mais elevado de sempre.





Os dados revelados esta sexta-feira, 1 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS) mostram, assim, que o ano da pandemia fechou com um total de 420.629 casos de covid-19 no país.



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, foram registadas 66 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 6.972. Ontem tinham sido reportadas 76 vítimas mortais.





Com os dados revelados hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 4.121, o valor mais elevado desde o início de dezembro.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 521 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Quanto ao número de doentes recuperados cifrou-se em 4.392 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 338.668.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 2.493 para 74.989 infeções ativas, o que corresponde a 17,83% dos casos acumulados.





Internamentos caem pelo quarto dia





O número de pacientes internados com covid-19 em Portugal desceu pelo quarto dia para o valor mais baixo em uma semana.



Nas últimas 24 horas o número de internamentos diminuiu em 34 para 2.806, depois da descida de 56 registada na véspera.





Quanto aos casos mais graves, de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, há mais um caso do que na véspera, que eleva o total para 483.





Norte e Lisboa e Vale do Tejo com 70% dos novos casos





As regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo foram responsáveis por 70% dos novos casos identificados nas últimas 24 horas.



Com 2.745 novas infeções, o Norte teve 39% dos novos casos, enquanto Lisboa e Vale do Tejo, com 2.131, foi responsável por 31% dos novos infetados.





Dos restantes casos, 1.474 foram no Centro, 308 no Alentejo, 199 no Algarve, 41 na Madeira e 53 nos Açores.





No que diz respeito aos óbitos, 28 foram no Norte, 23 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro, 3 no Alentejo, um no Algarve e outro na Madeira.