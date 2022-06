China reduz quarentenas para sete dias

Leia Também Hong Kong fecha restaurantes às 18h por causa da covid. Proibe voos de oito países

As autoridades chinesas anunciaram esta terça-feira a redução do período de quarentena para visitantes do estrangeiro. Passa a ser obrigatório ficar sete dias em instalações designadas, metade do que era exigido até agora.Depois destes sete dias é ainda necessário cumprir outros três de isolamento em casa, avançam os media estatais chineses, citados pelas agências Bloomberg e Reuters. Também aqui se verifica uma redução, já que até agora o período de isolamento domiciliário era de sete dias.Esta mudança surge no âmbito de uma atualização das orientações sobre a Covid-19, emitidas pela Comissão Nacional de Saúde da China.