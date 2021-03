Comissão Europeia consegue 4 milhões de vacinas extra

Leia Também Só dois países da União Europeia cumprem linha vermelha de Marcelo

A Comissão Europeia chegou a acordo com a BioNTech-Pfizer para fornecer mais quatro milhões de doses de vacinas para a covid-19, ao longo das próximas duas semanas.As vacinas extra vão ficar disponíveis para os vários Estados-membros em proporção à respetiva população e serão todas entregues antes do fim de março. Esta medida é avançada numa altura em que a Comissão se afirma "preocupada com o desenvolvimento de uma série de focos de covid-19" em territórios da União Europeia, lê-se no comunicado de imprensa."Para combater as variantes agressivas do vírus e melhorar a situação nos centros de vacinação, é necessária uma ação rápida e decisiva", considerou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no anúncio.Assim, "através da sua utilização específica onde são mais necessárias, em especial nas regiões fronteiriças, estas doses contribuirão igualmente para garantir ou restabelecer a livre circulação de bens e pessoas, contribuindo decisivamente para o funcionamento dos sistemas de saúde e do mercado único".A Comissão Europeia assinala que a vacina da BioNTech-Pfizer provou ser "altamente eficaz" contra todas as variantes conhecidas do vírus. O aumento do número de vacinas que estarão disponíveis já em março é resultado do alargamento da capacidade de produção na Europa, que foi concluído em meados de fevereiro.