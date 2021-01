Concelhos do Norte em risco extremo disparam de 16 para 36

O documento da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a que Lusa teve acesso esta quarta-feira, reporta a evolução da situação epidemiológica entre as últimas semanas de dezembro (de 22 a 28) e as primeiras de janeiro (de 5 a 11).Nos últimos 14 dias, foram 36 os concelhos a Norte que registaram uma taxa de incidência superior a 960 novos casos por 100 mil habitantes, mais 20 concelhos do que o anterior relatório, que tinha dados até 6 de janeiro.Nesta última semana, 35 concelhos registaram uma taxa de incidência superior a 480 novos casos por 100 mil habitantes.Estão nesta situação menos nove concelhos do que no anterior relatório.Segundo o documento, a taxa média da região Norte fixa-se agora nos 970 novos casos por 100 mil habitantes.Dos 36 concelhos com uma taxa de incidência superior a 960 novos casos, 11 situam-se no distrito de Braga: Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Guimarães, Povoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vila Verde.Sucede-se o distrito de Vila Real, onde nove municípios acompanharam a elevada incidência: Boticas, Chaves, Mondim de Basto, Montalegre, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Santa Marta de Penaguião, Valpaços e Vila Real.Os concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso, no distrito de Bragança, também registaram valores de incidência superiores a 960 novos casos.Miranda do Douro é o concelho a Norte com a maior taxa de incidência: 3.601,8 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.Seguem-se os concelhos de Mogadouro, Boticas e Peso da Régua, onde as taxas de incidência são superiores a 1.900 novos casos.No distrito de Aveiro [onde a ARS-N abrange sete concelhos], os municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e São João da Madeira também contabilizam mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes.Os concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Ponte da Barca e Vila Nova de Cerveira (no distrito de Viana do Castelo) e os concelhos da Póvoa de Varzim, Santo Tirso e Vila do Conde (no distrito do Porto) também acompanham esta tendência da taxa de incidência.Dos 35 concelhos com uma taxa de incidência superior a 480 novos casos por 100 mil habitantes, 15 são no distrito do Porto, cinco em Viana do Castelo, cinco em Vila Real, quatro em Bragança, três em Braga e três em Aveiro.Em Portugal, morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.