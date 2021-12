Confirmados 34 casos da ómicron em Portugal. País já atingiu 50% do valor crítico de camas ocupadas em UCI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) que faz a monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 revela que há, em Portugal, 34 casos de covid-19 associados à variante ómicron.



As autoridades de saúde referem ainda que o número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos revelou uma tendência fortemente crescente, correspondendo a 50% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

Segundo o relatório, também a taxa de mortalidade apresenta um crescimento forte, bem como o número de novos casos de covid-19.