Contactos de risco no local de trabalho não determinam isolamento

Os contactos de risco nos locais de trabalho não vão implicar o isolamento dos trabalhadores, como acontecia até agora, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, no final do Conselho de Ministros."O isolamento é só de positivos e coabitantes", começou por indicar António Costa lembrando as novas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS). " Significa que um contacto em ambiente de trabalho, desde que não seja com coabitante, não determina um isolamento", exemplificou o chefe do Governo na conferência de imprensa.Além desta alteração, o primeiro-ministro indicou ainda que "." São mexidas que permitem que "desde ontem cerca 267.315 pessoas viram o seu isolamento terminado ou reduzido fruto da aplicação desta nova norma", frisou António Costa.Para as", com o primeiro-ministro a considerar que é dado, assim, "um incentivo para que as pessoas que estão em condições de ter acesso à dose de reforço, procedam à sua vacinação para não terem a necessidade de testes."Para as escolas, o primeiro-ministro aponta "uma alteração significativa". Além de confirmar a reabertura das aulas na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, sendo que "(Notícia atualizada às 13:15)