Portugal regista 39.074 casos de covid-19 e 25 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 39.074 casos de covid-19 e 25 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quinta-feira.Relativamente às hospitalizações, um dos indicadores analisados para medir a evolução da pandemia, há 1.311 pessoas internadas, mais 60 face ao boletim anterior. Há 158 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 15.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de casos, com 16.689 infeções. A região do Norte regista o segundo maior número de casos, com 14.094, seguida pelo Centro, com 4.285 casos.





O Alentejo regista mais 1.091 casos, enquanto o Algarve soma mais 591 casos. Madeira e Açores contam com mais 1.152 e 379 casos, respetivamente.





Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 15 mortes, seguida do Norte com mais sete óbitos. Açores, Alentejo e Algarve registam cada uma mais uma morte.





Há mais 8.342 casos ativos, para um total de 247.440, e o número de pessoas recuperadas da doença foi de 30.707, o valor mais alto desde o início da pandemia.

Esta quarta-feira Portugal renovou o máximo de infeções , com um total de 39.570 novos casos em 24 horas.