Coronavírus está a propagar-se de forma inexplicável em alguns países

Enquanto países da Ásia-Pacífico enfrentam novos focos de infeção com coronavírus, um dado tem direcionado as respostas de governos: a proporção de casos sem indicação clara de como a infeção aconteceu.



Esses pacientes não podem ser vinculados a outros casos confirmados ou surtos existentes, o que indica cadeias ocultas de transmissão. Uma proporção crescente desses casos em novos focos tem levado governos, como na Austrália e Hong Kong, a tomarem medidas amplas e contundentes, impondo novamente quarentenas a cidades inteiras.





"Dificilmente se pode conter o surto porque não temos ideia onde vai surgir a seguir", disse Yang Gonghuan, ex-diretor-geral adjunto do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China. "Quando há mais casos em que as origens são desconhecidas, aumenta a dificuldade de contenção."Por outro lado, uma baixa parcela de casos de origem desconhecida significa que as autoridades podem permanecer relativamente tranquilas - como na Coreia do Sul e no Japão - mesmo que o total de novas infeções diárias chegue a centenas.Esses países podem adotar uma abordagem direcionada e ágil, fechando escolas ou locais de trabalho onde existem focos, mas permitindo que o resto da população viva normalmente.Esse dado é um sinal revelador para saber se os novos focos em todo o mundo resultarão em ondas maiores e se as pessoas têm de se preparar para um regresso ao confinamento.O centro financeiro asiático desfrutou de três meses de vida normal, antes de uma nova onda surpreendente neste mês, que parece ser a pior. Infeções de "origens desconhecidas" representam metade de todos os novos casos locais, o que indica que estão a surgir em diversos lugares.A ex-colónia britânica reagiu rapidamente, impondo medidas rigorosas na cidade onde vivem 7,5 milhões de pessoas. As escolas começaram as férias de verão mais cedo, enquanto bares, academias e praias foram fechados. Reuniões públicas são limitadas a quatro pessoas e quem se recusar a usar máscara nos transportes públicos terá de pagar uma multa de 5 mil dólares de Hong Kong (645 dólares).Os 5 milhões de residentes de Melbourne estão no meio de uma quarentena de seis semanas devido a uma nova onda de infeções por coronavírus no estado de Victoria, 51% das quais são de origem desconhecida ou ainda estão sob investigação. O surto está a chegar a Sidney, aumentando o receio de que a maior cidade da Austrália se torne um novo epicentro.Denominadas de "infeções com rotas desconhecidas" por autoridades japonesas, a proporção destes casos quando o novo surto começou à cerca de um mês era inicialmente baixa, em cerca de 20%. Esse dado foi citado pelo governo para justificar poucas medidas e continuar a abrir a economia e a sociedade.Mas a percentagem de casos de origem desconhecida aumentou agora para cerca de 53%, soando o alarme. Embora o governo japonês não tenha poder legal para obrigar o encerramento de empresas, a degradação da situação leva autoridades do país a adotar um tom mais preocupante, alertando que as empresas podem ter que fechar e pedindo para que as pessoas modifiquem o comportamento.