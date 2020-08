Austrália avança com multas pesadas para combater segunda vaga da covid-19

Em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália e capital do estado de Vitória, quem quebre as regras do recolher obrigatório arrisca-se a multas de 3.500 dólares (cerca de 3.000 euros). Com a chegada do Inverno, o país enfrenta uma segunda vaga de covid-19 e o Governo australiano voltou a impor regras severas de confinamento para a conseguir conter.



Serão seis semanas de confinamento, pelo menos para já, em que apenas os serviços essenciais podem funcionar – os restantes estabelecimentos fecharam portas à meia-noite desta quarta-feira - as crianças voltaram a ter escola à distância, os restaurantes voltam a fechar e só podem vender para fora e os visitantes que cheguem são obrigados a uma quarentena de 14 dias em hotéis.

Leia Também Covid-19: Melbourne com recolher obrigatório e Londres pode vir a ter cerca sanitária

De acordo com a imprensa local, Victoria registou 725 novos casos nas últimas 24 horas e quinze pessoas morreram, o maior número de mortes diárias e total de casos da pandemia.

A situação na Austrália está a ser seguida com particular atenção em Portugal, e Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde tem dito isso mesmo. No hemisfério sul, o país está agora a entrar no Inverno e a observação da forma como evolui por lá a situação é essencial até no que toca às decisões de preparação e prevenção que estão a ser pensadas por cá.

Leia Também Coronavírus está a propagar-se de forma inexplicável em alguns países

A Austrália enfrenta agora uma segunda onda simétrica à primeira depois de ter conseguido baixar bastante o número de novos casos durante os meses de abril, maio e junho, como mostram os números da Organização Mundial de Saúde. Em julho voltaram os surtos, que a 31 de julho atingiram um pico superior até ao de março, com 721 novos casos detetados, e levando as autoridades a avançar com um novo confinamento.

Depois de três meses de grande aligeiramento de medidas, as máscaras voltaram a ser obrigatórias nas ruas e, para convencer as pessoas a cumprir, o Governo acabou por avançar com a imposição de multas. Segundo o The New York Times, o que terá provocado esta segunda onda na Austrália foi uma falha no programa de quarentena para hotéis. Os viajantes que retornaram tinham de permanecer durante um período em hotéis, mas foi a partir daí que transmitiram o vírus aos seguranças de hotéis em Melbourne, que depois o levaram para suas casas.