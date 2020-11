Costa afasta passar para as 15:00 início do recolher obrigatório no fim de semana

"Isto é duro de dizer, mas temos mesmo de evitar esses grandes convívios à hora de almoço e daí a decisão de limitar às 13:00" o período de abertura da generalidade dos estabelecimentos comerciais dos concelhos com maior incidência de covid-19, respondeu António Costa.Falando aos jornalistas depois de ter recebido em São Bento o líder da Confederação Europeia de Sindicatos (CES), Luca Visentini, o primeiro-ministro referiu que, quando o seu executivo definiu o calendário das medidas de limitação de circulação a aplicar nos concelhos mais atingidos pela epidemia, "ponderou muito bem se devia ser às 13:00 ou às 15:00" a hora limite."Não foi por acaso que escolhemos as 13:00, porque temos precisamente em conta aquilo que todos os inquéritos epidemiológicos nos dizem: 68% das transmissões estão a correr neste momento em momentos de convívio familiar e social", justificou o líder do executivo.Perante os jornalistas, António Costa referiu que os restaurantes poderão funcionar em regime de entregas ao domicílio e adiantou ter "consciência de que a restauração será um dos setores mais atingidos por esta crise"."O setor da restauração não pode antecipar eventos", ao contrário de competições desportivas ou dos espetáculos, "que estão a ser antecipados para poderem terminar a tempo de as pessoas chegarem a casa", referiu.António Costa observou que "as pessoas podem adiar a compra de uma camisa ou de uma calças, mas uma refeição não é adiável"."Percebo que estas medidas vão ter para os restaurantes um impacto duríssimo. É um setor que já tem sofrido muito ao longo do ano e, por isso, estamos a preparar medidas especiais para este setor. Essas medidas serão hoje ou na quinta-feira anunciadas" pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, acrescentou o primeiro-ministro.