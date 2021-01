Costa: Fizemos tudo o que estava ao alcance para evitar este confinamento

Esta posição foi assumida por António Costa em entrevista à TVI, horas antes de entrar em vigor o confinamento geral para contenção da covid-19, que se prolongará pelo menos até 30 de janeiro."Acho que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, coletivamente o país, para evitarmos esta situação", declarou o líder do executivo, numa alusão ao crescimento de casos diários de novas infeções com o novo coronavírus e de óbitos por covid-19 em Portugal, sobretudo na presente semana.António Costa defendeu que o país foi resistindo "à segunda onda" da covid-19 e admitiu que as medidas menos restritivas aplicadas no período de Natal estão entre os fatores que causaram a expansão da epidemia."O facto de termos medidas mais restritivas no Natal levou também as pessoas a terem comportamentos menos restritivos", disse.