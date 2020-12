Costa: Natal "não vai poder ser normal". Medidas serão conhecidas no sábado

O primeiro-ministro espera avançar as medidas que estarão em vigor no Natal já este sábado. Apesar de não adiantar, por agora, qualquer detalhe, António Costa deixa o aviso de que não poderá ser um Natal normal.



"Esta semana é decisiva", afirma o primeiro-ministro. Na quinta-feira, está marcada uma reunião com o Infarmed, dia no qual se saberão os números mais atualizados, "para antever a evolução possível nas próximas semanas". Desta feita, no sábado, além de anunciar as novas medidas do estado de emergência, o Governo vai desvendar as medidas que vão vigorar até 6 de janeiro.



A única "pista" deixada é esta: "Não vai poder ser um Natal normal, isso é evidente". O primeiro-ministro explica que o Governo está a trabalhar com especialistas para que as pessoas saibam como podem ter um Natal "o mais seguro possível", avisando, por exemplo, que sentar à mesa é um comportamento arriscado.



Confrontado com a possibilidade de uma terceira vaga e da resiliência que terá o serviço nacional de saúde nesse caso, o líder nacional afirma que se está a atuar no sentido de reforçar este serviço. Fala na entrada de 48 intensivistas que concluíram a formação e na criação de condições para que hospitais possam contratar sem termo quer médidos, quer enfermeiros e, ainda, a criação de novas alas de cuidados intensivos.



Paralelamente, insiste naquela que considera "a via fundamental": controlar a expansão da pandemia e "garantir que não nos contaminamos para não contaminar ninguém".