Costa reúne-se na quinta-feira com técnicos, partidos, parceiros e municípios

O gabinete do primeiro-ministro convocou os partidos políticos para uma nova reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal no Infarmed, em Lisboa, a partir das 10:00 de quinta-feira. Para a reunião foram também convocados os partidos políticos com assento parlamentar, parceiros sociais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias e o Patriarcado de Lisboa, disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa.





A última reunião sobre a situação epidemiológica, que junta o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, dirigentes dos partidos com representação parlamentar, parceiros sociais e conselheiros de Estado, entre outros, realizou-se no dia 19 de novembro.





O novo formato das reuniões consistiu numa primeira parte com apresentações técnicas, aberta à comunicação social, e uma segunda fase de perguntas dos políticos e dirigentes patronais e sindicais. Nestas reuniões participaram também, por videoconferência, os conselheiros de Estado.





Portugal está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 8 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado do novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19. Até ao final da semana, o Presidente da República deverá decretar a renovação do estado de emergência, o que só pode acontecer depois de um parecer favorável do Governo e da aprovação pelo parlamento, que deverá acontecer na sexta-feira à tarde.





Plano para vacinação conhecido até sexta-feira

A proposta da Comissão Técnica de Vacinação sobre o plano de vacinação para a covid-19 será apresentada por António Costa esta quinta-feira. O gabinete de António Costa adiantou que na véspera, o primeiro-ministro recebe na residência oficial, em Lisboa, a equipa que está a elaborar este plano. De acordo com o jornal Público, baseado em informação avançadas pelo Ministério da Saúde, Portugal terá já contratualizado a compra de 22 milhões de doses de vacinas para a covid-19, o que deverá permitir que a toda a população seja inoculada já no próximo ano, pois a maioria das vacinas exige duas doses.





Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ver “uma luz ao fundo do túnel” para a pandemia, por as primeiras vacinas poderem chegar à UE ainda este ano, mas pediu disciplina. “Existe uma luz ao fundo do túnel, mas temos de continuar a ser disciplinados até termos atingido um nível de vacinação suficiente para erradicar este vírus”, declarou numa videoconferência organizada pela presidência alemã da União.





Governo anuncia regras para o Natal no sábado O primeiro-ministro espera avançar as medidas que estarão em vigor no Natal já este sábado. Apesar de não adiantar, por agora, qualquer detalhe, em entrevista ao site Observador deixa o aviso de que não poderá ser um Natal normal. “Esta semana é decisiva”, afirma. No sábado, além de anunciar as novas medidas do estado de emergência, o Governo vai desvendar as medidas que vão vigorar até 6 de janeiro. O mote será “o máximo de pedagogia e o mínimo de regras”. António Costa explica que o Governo está a trabalhar com especialistas para que as pessoas saibam como podem ter um Natal “o mais seguro possível”, avisando, por exemplo, que sentar à mesa é um comportamento arriscado.