As medidas que concretizam o estado de emergência em Portugal entraram em vigor no domingo, sendo fiscalizadas pela PSP e GNR.



A lista de medidas inclui o confinamento obrigatório, em hospitais ou em casa, dos doentes com covid-19 e das pessoas em vigilância ativa e o encerramento de estabelecimentos comerciais que não vendam bens essenciais, como alimentação ou medicamentos.



O Ministério da Administração Interna "reitera o apelo a todos os cidadãos para o escrupuloso cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, contribuindo assim para conter a propagação da pandemia".



O estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, vigora até 02 de abril.



Portugal regista 60 mortes e 3.544 infeções, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.



Das pessoas infetadas, 191 estão internadas, 61 das quais em unidades de cuidados intensivos hospitalares, havendo 43 doentes que já recuperaram desde que a covid-19 foi confirmada no país, em 02 de março.

As pessoas foram detidas, nomeadamente, por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por "outras situações de desobediência ou resistência", refere o Ministério da Administração Interna, numa nota à comunicação social, acrescentando que foram encerrados 1.031 estabelecimentos por "incumprimento das normas estabelecidas".Comparativamente ao balanço feito na quarta-feira, foram detidas mais 15 pessoas e encerrados mais 382 estabelecimentos.