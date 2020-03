Na sexta-feira, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP queixou-se hoje da falta de equipamento de proteção individual nas corporações, colocando em risco os bombeiros que prestam socorro aos doentes com covid-19."Não temos equipamentos de proteção individual (...), corremos riscos para salvar outros que estão em risco", afirmou aos jornalistas Jaime Marta Soares, após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.Jaime Marta Soares referiu que "há dois meses e meio" alertou as autoridades para a carência de material de proteção individual nos bombeiros, que têm demonstrado "uma tenacidade muito forte para salvar pessoas", apesar das "tremendas dificuldades".O dirigente da LBP adiantou, sem mencionar números, que há associações de bombeiros sem "nenhum rendimento", em "falência técnica", e que se veem na "obrigação de despedir bombeiros".Perante o cenário traçado, Jaime Marta Soares assinalou, ainda, que se aproxima o mês de maio, em que, além do pico da pandemia esperado para Portugal, começa a época dos incêndios florestais.Também a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários se queixou, na semana passada, da falta de equipamento de proteção individual (máscaras, luvas...) nas corporações, comprometendo a segurança dos bombeiros e o socorro de doentes com covid-19.Portugal, em estado de emergência até à próxima quinta-feira, regista 119 mortos e 5.962 infeções, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde.Das pessoas infetadas, 486 estão internadas, 138 das quais em unidades de cuidados intensivos hospitalares, havendo 43 doentes que já recuperaram desde que a covid-19 foi confirmada no país, em 02 de março.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.Dos casos de infeção, pelo menos 137.900 são considerados curados.