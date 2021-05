Covid-19: 324 novos casos e uma morte

Portugal registou ontem 324 novos casos de infetados pelo novo coronavirus, o que compara com os 406 reportados na sexta-feira. O número de internados aumentou para 268, mais oito do que no dia anterior.

Permanecem nos cuidados intensivos 74 pessoas.



Na região Norte 153 novos casos e também a única morte registada em todo o país. No Centro contabilizaram-se mais 21 casos e em Lisboa e Vale do Tejo 107. No Alentejo fotram apenas reportados quatro novos casos e no Algarve 21. Na Madeira detetarm-se dois novos casos de infeção e nos Açores 16.





Os dados foram revelados esta tarde pela Direcção-Geral de Saúde, no seu boletim diário, e mostram também que recuperaram da doença 270 pessoas em 24 horas.



O R(t) (índice de transmissibilidade) é atualmente de 0,92, tanto no continente como nas regiões autónomas.