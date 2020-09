Covid-19: dois mortos e 315 infetados nas últimas 24 horas

s duas vítimas mortais foram verificadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

0,5% face a sexta-feira.

Em vigilância permanecem 34.240 contactos, mais 39 do que no dia anterior.



Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo é aquela com mais casos (30.963 infetados e 683 mortes), seguindo-se o Norte (21.797 infetados e 849 mortes) e o Centro (4.961 infetados e 254 mortes).



No Algarve, onde agora existe atenção redobrada devido à reabertura do corredor aéreo com o Reino Unido, verifica-se um total 1.165 infetados e 17 mortes. No Alentejo os números são de 985 casos e 22 mortes.



Quanto às regiões autónomas, os Açores registam 215 casos e 15 mortos, enquanto a Madeira tem 170 pessoas infetadas e continua sem registar vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas Portugal registou dois mortos e 315 novos infetados por covid-19, segundo os dados divulgados pela Direcção-Geral de Saúde. AAssim, o número de casos verificados no sábado, representa um crescimento deNo total existem agora no país 60.258 infetados como o novo coronavírus, doença que já fez um total de 1.840 mortos. Por sua vez, 42.953 doentes já recuperaram.