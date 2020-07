Covid-19 em Portugal: Alerta para pico de infeções em outubro

Os especialistas que trabalham com a Direção-Geral de Saúde (DGS) preveem uma subida significativa de novos casos três semanas após o início do próximo ano letivo, que arranca a 14 de setembro, com as escolas a avisarem que regras que lhes foram dadas são impossíveis de cumprir.

