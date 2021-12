Covid-19: Hospitais do Médio Tejo abrem laboratórios à população para realização de testes

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) anunciou hoje a abertura dos seus Serviços de Patologia Clínica à população, e a possibilidade, mediante marcação, da realização de testes à covid-19 nas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas."Os testes podem ser solicitados por qualquer cidadão e para quaisquer fins, independentemente de o motivo estar ou não relacionado com a visita ou acompanhamento de doentes internados no CHMT", refere a instituição hospitalar em comunicado, podendo os mesmos ser agendados "a partir de 6 de dezembro", realizando-se "todos os dias úteis, nas três Unidades e também aos sábados, apenas na Unidade de Tomar", no distrito de Santarém.Segundo afirma o CHMT, "trata-se de uma inovadora iniciativa a nível nacional, que tem como objetivo contribuir para o esforço de testagem nacional, com vista ao controlo da pandemia, oferecendo à comunidade e aos utentes servidos pelos três hospitais do CHMT uma resposta de proximidade e qualidade, dentro da esfera do Serviço Nacional de Saúde".Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Administração do CHMT, disse que "a testagem é a ferramenta central para o controlo da pandemia e para travar o aumento das cadeias de contágio numa época tão crítica como a do inverno e Natal", tendo feito notar que, "com a entrada do Estado de Calamidade em Portugal, está a verificar-se uma maior procura de testes covid", devido às medidas complementares que estão em vigor."O CHMT não quis ficar alheio a este esforço e, graças ao dinamismo do Diretor do Serviço de Patologia Clínica, reuniu esforços humanos e técnicos dos seus laboratórios para reforçar a sua capacidade de resposta, e assim poder oferecer à população uma alternativa de testagem dentro do Serviço Nacional de Saúde e com custos mais reduzidos", afirmou Casimiro Ramos.Os testes realizam-se de segunda a sexta-feira, a partir das 11:00, em qualquer Unidade (Abrantes, Tomar ou Torres Novas), e aos sábados, a partir das 13:00, na unidade de Tomar, sendo resultado do teste comunicado ao utente "até final do dia da realização do mesmo".Para a realização de testes de covid-19 nos hospitais do CHMT, cujos preços oscilam entre os 20 euros (teste de antigénio) e os 45 euros (teste PCR), os utentes deverão efetuar a marcação do teste para o número de telefone central de cada uma das Unidades, solicitando encaminhamento da chamada para o Laboratório de Patologia Clínica.Em alternativa, o pedido poderá ser remetido de forma eletrónica para o mail SPC_marcacao_Covid@chmt.min-saude.pt e, no pedido, o utente deverá referir em que Unidade hospitalar do CHMT pretende realizar o teste.As visitas diárias a doentes internados no CHMT, por um período máximo de 30 minutos, estão autorizadas mas têm novas regras desde quarta-feira, 01 de dezembro, decorrentes da situação de calamidade, sendo "proibido qualquer tipo de contacto físico entre o doente e os visitantes," a par da "obrigatoriedade do uso de máscara cirúrgica", de "apresentação de certificado digital", e de "resultado de teste covid-19 negativo por PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação, ou resultado de teste de antigénio de uso profissional com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação", entre outras.Constituído pelas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, separadas geograficamente entre si por cerca de 30 quilómetros, o CHMT funciona em regime de complementaridade de valências, abrangendo uma população na ordem dos 260 mil habitantes de 11 concelhos do Médio Tejo, no distrito de Santarém, Vila de Rei, de Castelo Branco, e ainda dos municípios de Gavião e Ponte de Sor, ambos de Portalegre.