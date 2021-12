Internamentos triplicaram num mês e cuidados intensivos duplicaram

Leia Também Pior registo de casos a um domingo desde o pico da terceira vaga

Leia Também Boletim DGS. 23 mortes e 3786 novos casos

O número de pessoas que atualmente estão internadas nos hospitais portugueses (911) aumentou 12,6% numa semana (mais 102 internados). E no último mês, desde 5 de novembro, dispara para quase o triplo (havia na altura 345 internados).Um valor que é o segundo mais alto desde setembro, mas que está muito longe do pico da pandemia, quando chegaram a estar em simultâneo 6869 pessoas em camas dos hospitais (6869).Já as unidades de cuidados intensivos (134) têm a quarta subida consecutiva, atingindo o valor mais elevado desde 8 de setembro (135). Face ao dia homólogo da semana passada há um aumento de 20,7% (eram 111). E no último mês subiu para o dobro (103%, tendo em conta que havia 66 doentes graves a 5 de novembro).Portugal registou no último dia um total de 3786 casos e 23 mortes, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde. Houve ainda mais 32 internamentos com Covid-19, para um total de 911, e nos cuidados intensivos há mais 4, atingindo as 134 camas ocupadas nestas unidades.Notícia atualizada às 16:51.