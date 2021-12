Boletim DGS. 23 mortes e 3786 novos casos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal registou no último dia um total de 3786 casos e 23 mortes, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde.O boletim diário sobre a evolução da pandemia mostra ainda que mais 32 internamentos com Covid-19, para um total de 911.E nos cuidados intensivos há mais 4, num total de 134 camas ocupadas nestas unidades.Notícia em atualização