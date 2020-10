Entre 1 de setembro e 12 de outubro, Portugal registou quase 31 mil novos casos de infeção pelo coronavírus, elevando a incidência no país para 8,66 casos por mil habitantes. A 31 de agosto, esse valor era de apenas 5,66 casos por milhar de residentes.De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) por município, reportados segunda-feira, existem atualmente 27 concelhos com mais de 1% da população infetada. A 24 de agosto eram somente sete os municípios acima desse valor.Um terço dos municípios com pelo menos um em cada 100 residentes infetados situa-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), sendo que a própria AML regista uma incidência de 1,24%.O número de casos registados em função da população na AML oferece duas realidades bem distintas: dos nove municípios com mais de 1% de infetados, oito situam-se na margem norte do Tejo. Na margem sul apenas o concelho da Moita (1,02%) supera aquela fasquia.Em contrapartida, a norte do rio somente Mafra (0,79%) ainda não conta com pelo menos um em cada 100 residentes infetados.A Amadora (1,77%) é o concelho com maior incidência, seguindo-se Loures (1,68%), Sintra (1,56%), Odivelas (1,54%) e Lisboa (1,46%). Ainda acima desta fasquia surgem os municípios de Vila Franca de Xira (1,29%), Cascais (1,11%) e Oeiras (1,09%).Na Área Metropolitana do Porto (AMP) a barreira dos 1% de residentes que contraíram o coronavírus é superada em cinco dos 17 municípios.Vila do Conde, com 1,23%, é o concelho com maior incidência, logo seguida de Arouca, com 1,22%.Também o Porto (1,07%), Póvoa de Varzim (1,04%) e Valongo (1,01%) têm mais de um em cada 100 habitantes infetados.Entre os restantes concelhos com mais de 1% da população infetada encontram-se cidades como Guimarães (1,02%) e Bragança (1,39%).Da lista de municípios onde mais de um em cada 100 habitantes contraíram o coronavírus encontram-se ainda concelhos com mais de 40 mil residentes como Paços de Ferreira, Felgueiras, Ovar e Lousada.Os municípios onde a incidência do coronavírus é mais elevada têm pouca população. É esse o caso de Vimioso, o único concelho onde as infeções atingem mais de 2% da população, que conta com 4.023 habitantes, e de Reguengos de Monsaraz (1,83%), que regista 10.015 residentes.Outros exemplos são Sernancelhe (1,76%) e Mora (1,55%), municípios com 5.396 e 4.138 habitantes, respetivamente.