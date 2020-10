Portugal já tem 1% da população infetada. Dois concelhos superam os 2%. Veja no mapa o seu

Portugal superou esta terça-feira a barreira de 1% da população infetada com o novo coronavírus responsável pela covid-19. Nas últimas oito semanas o ritmo de propagação da pandemia acelerou e o número de casos positivos acumulados quase duplicou.

A 24 de agosto, o país registava 55.720 casos acumulados, o que correspondia a 0,54% da população portuguesa. E eram apenas sete os concelhos onde mais de um em cada 100 residentes estavam infetados.





Volvidas oito semanas, o total nacional ascende já a 103.736 casos, ou seja, 1,01% do total de residentes no país. E o número de municípios a superar a barreira dos 1% é já de 33, o que representa mais de 10% dos concelhos de Portugal. Este número deverá, aliás, pecar por defeito, uma vez que os reportes a nível municipal deixavam, esta segunda-feira, de fora cerca de 16 mil casos.Em agosto, dos sete municípios com mais de 1% da população infetada quatro pertenciam à Área Metropolitana de Lisboa (AML). Estavam também acima desta fasquia os concelhos alentejanos de Reguengos de Monsaraz e Mora e o município de Ovar.Agora, existem mesmo dois concelhos com mais de 2% da população a ter contraído o coronavírus: Vimioso e Paços de Ferreira.A estes soma-se outra dezena de municípios onde a incidência excede os 1,5%, que incluem já alguns dos concelhos mais populosos, como Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas, todos eles na AML.Aliás, apenas dois – Vila Nova de Gaia (0,96%) e Braga (0,99%) – dos dez concelhos mais populosos do país não apresentam já mais de 1% dos residentes infetados.

Na Área Metropolitana de Lisboa, cuja população total é de 2,86 milhões, existem quase 39 mil casos, o que traduz uma taxa de infeção superior a 1,3%.



No entanto, existem grandes discrepâncias entre os municípios da AML, com apenas um concelho da margem sul do Tejo acima de 1% de infetados. Se a Moita é a exceção na margem sul, Mafra é o único concelho a norte do rio que ainda não alcançou a fasquia de 1%.



Grande Porto também acima de 1%

Enquanto a 24 de agosto nenhum município da Área Metropolitana do Porto (AMP) contava com 1% de casos entre a população, agora são já oito os concelhos nessa situação.



Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Paredes e Arouca são os municípios em que um em cada 100 habitantes está ou esteve infetado.



Esta evolução espelha o maior ritmo de propagação que se tem verificado no norte do país.



Distrito de Bragança com três concelhos com mais de 1% de infetados

O distrito de Bragança regista três municípios onde mais de um em cada 100 residentes estão ou estiveram infetados.

É aliás neste distrito que se encontra o concelho com maior incidência: Vimioso, onde 2,31% da população contraiu o vírus.



Também Bragança e Miranda do Douro superam a fasquia dos 1%.



Nas duas últimas semanas, a região do Tâmega e Sousa tem visto os casos dispararem e conta já com quatro municípios acima de 1%, incluindo Paços de Ferreira, que regista 2,30% de infetados.