Covid-19: Mecanismo de apoio europeu está a ser equacionado mas ainda não foi formalizado

"Esse mecanismos ainda não foi formalizado completamente mas está a ser equacionado, no sistema de cooperação europeu", disse António Lacerda Sales, quando questionado pela agência Lusa se Portugal já recorreu a ajuda europeia para fazer face à pandemia de covid-19.O membro do Governo reconheceu que a área dos recursos humanos na saúde "é sempre uma área difícil" para Portugal, admitindo que possa haver recurso à cooperação internacional."Enquanto formos tendo respostas e capacidade de responder às necessidades dos portugueses, vamos respondendo. Obviamente que equacionamos cenários e planeamos sempre a possibilidade de acionar mecanismos de cooperação europeu", frisou.António Lacerda Sales falava aos jornalistas após uma visita a uma estrutura de retaguarda de combate à covid-19, instalada no Hospital Militar de Coimbra.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.JGA // ZOLusa/Fim