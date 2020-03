"Nós temos, fora blocos operatórios de urgência, fora unidades de queimados, 1.142 ventiladores para adultos. Claro que não estão todos disponíveis porque há muitas pessoas que estão internadas e que estão a ser ventiladas, ou que foram operadas, ou porque estão com uma pneumonia normal", disse António Costa, em entrevista à SIC, no Jornal da Noite.O primeiro-ministro garantiu que Portugal não tem "nenhuma carência de ventiladores", mas justificou que está a ser feito um reforço "na previsão do pior dos cenários", e porque se vive "uma situação anormal".Na entrevista, o primeiro-ministro disse também que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem "dois milhões de máscaras de reserva estratégica", para responder às necessidades, e indicou que o Estado está a "adquirir quer máscaras, quer material de desinfeção, quer ventiladores, e a fazer a gestão destes recursos"."Temos procurado estar a ir reforçando as capacidades que temos para prever o pior que ainda possa vir a seguir", defendeu.Costa referiu que "o que está previsto neste momento no estudo epidemiológico é que o pico desta pandemia em Portugal continue a crescer até finais de abril", e que "só então aí entrará numa função descendente e que nunca terminará antes do final de maio"."Por isso é que estamos a falar de vários meses, nós temos de reforçar os recursos para o caso de haver um aumento anormal para além daquilo que está previsto", reforçou.No sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que estava a ser feito um levantamento do número de ventiladores existentes nos hospitais públicos e privados e explicou que, com o adiamento de algumas cirurgias, existem equipamentos que ficarão livres.Portugal registou, até hoje, uma morte e 331 pessoas infetadas.