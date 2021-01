Covid-19: PSD Lisboa exige encerramento de escolas a partir do segundo ciclo

A Comissão Política Distrital de Lisboa do PSD defende que seja decretado o imediato encerramento de todas as aulas e atividades presenciais de todos os níveis de ensino a partir do segundo ciclo.





O apelo é feito tendo em conta o "agravamento da situação pandémica com consequente incapacidade em garantir cuidados de saúde aos portugueses e perante o esmagador apelo por parte de especialistas e peritos", explica o PSD, na nota enviada às redações.





A sustentar esta tese, o mesmo órgão sublinha que a faixa etária dos jovens entre os 18 e os 24 anos são o grupo que apresenta agora uma maior incidência de casos de Covid-19. Já os jovens dos 13 aos 17 anos passaram a ser o terceiro grupo etário com maior incidência acumulada nos últimos 14 dias.





Neste caso, a Distrital de Lisboa do PSD entende que "cada dia a mais com escolas abertas, representa a morte de mais portugueses", nas palavras do presidente, Ângelo Pereira. "Impõe-se agora tomar esta medida de encerramento das escolas, que ainda que seja dolorosa, é crucial para a saúde dos portugueses", lê-se no comunicado.