Covid-19: Vacinados em Nova Iorque podem ganhar a lotaria

Leia Também Já foi vacinado? Nos EUA é motivo de celebração e há empresas a fazerem ofertas

Today we announce a big new reason to get vaccinated: A chance to win up to $5 million!



Get vaccinated at any of 10 state vax sites and receive a free NYS Lottery scratch off ticket with a grand prize of $5 million.



Must be 18 or older.



Details: https://t.co/QwcahJI1gu — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 20, 2021

As pessoas que sejam vacinadas contra a covid-19 num local de vacinação estatal do estado de Nova Iorque, na próxima semana, vão receber uma "raspadinha" da lotaria que as habilita a prémios que podem atingir os milhões de dólares.O programa piloto oferecerá prémios que podem chegar aos 20 milhões de dólares (cerca de 16,3 milhões de euros) e decorrerá nos dias úteis da próxima semana, nos 10 grandes espaços de vacinação geridos pelo estado de Nova Iorque, afirmou hoje o governador Andrew Cuomo (na foto), empenhado em aumentar as taxas de cobertura vacinal."É uma situação em que todos ganham", acrescentou Cuomo durante uma conferência de imprensa, em Buffalo.O governador disse que há uma hipótese em nove de se ganhar um prémio de raspadinha em Nova Iorque, ao qual se estão a juntar outros estados, incluindo Ohio, com incentivos semelhantes à lotaria.Apenas os residentes com 18 anos ou mais são elegíveis, de acordo com um comunicado de imprensa.Nova Iorque também planeia instalar locais de vacinação "pop-up" em sete aeroportos de todo o estado para residentes dos Estados Unidos, incluindo trabalhadores dos aeroportos.Nova Iorque vacinou completamente cerca de 43% dos seus 20 milhões de residentes, acima da média nacional (37,8%). Ainda assim, Cuomo disse que o ritmo das vacinações abrandou, passando de uma média de 216.040 inoculações em abril para 123.806 em maio.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.