Já foi vacinado? Nos EUA é motivo de celebração e há empresas a fazerem ofertas

Já com um ano passado de pandemia de covid-19, estar vacinado contra o coronavírus é motivo de celebração. À medida que os programas de vacinação avançam, há empresas nos EUA que querem recompensar com ofertas especiais os norte-americanos que já foram inoculados.

A CNN Business fez uma lista das empresas que estão a fazer ofertas aos norte-americanos que derem provas de estarem vacinados.

Budweiser

Até 16 de maio, ou enquanto durar este abastecimento específico, a Budweiser está a oferecer uma cerveja a todos os que tenham 21 anos ou mais e que apresentem a sua prova de vacinação na ABeerOnBud.com. Os fãs da Bud têm primeiro de se registar no webstite da empresa mycooler.com.

Cheesecake do Junior’s

A partir de agora e até ao Memorial Day, a 31 de maio, o Junior's Restaurant estará a oferecer um mini- cheesecake a todos os que mostrem o cartão de vacinação no seu restaurante na Flatbush Ave., na esquina com a DeKalb Ave., na baixa de Brooklyn. (só é válido na cidade de Nova Iorque).

Krispy Kreme

Pode comer gratuitamente um donut com cobertura todos os dias se levar consigo o cartão de vacinação a qualquer estabelecimento da Krispy Kreme nos EUA, anunciou a empresa. Para receber o seu donut, o cartão tem de ter o carimbo de uma ou duas doses de qualquer vacina contra a covid-19 e a oferta deve ser recolhida nas lojas.

Cachorros quentes do Nathan's

Se for ao Nathan's Famous, em Coney Island, com o seu cartão de vacinação – no mesmo dia em que for vacinado – é-lhe oferecido um hot dog (válido apenas na cidade de Nova Iorque).

Staples e Office Depot

A Staples e a Office Depot querem que os norte-americanos já vacinados mantenham em boas condições os seus cartões de registo das vacinas. Por isso, estão a oferecer serviços gratuitos de plastificação a quem já completou os seus cartões. Um porta-voz da Staples disse à CNN que o serviço está disponível em todas as lojas Staples nos EUA e que por enquanto a oferta não tem data de término.

White Castle

Entre 22 de abril e 31 de maio, a cadeia de hamburguers White Castle está a oferecer uma sobremesa "em pauzinho" a quem der provas de que já recebeu uma vacina contra a covid. A White Castle disponibiliza quatro versões da sobremesa em "pauzinho".