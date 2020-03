O internacional português Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes vão equipar uma ala do Hospital de Santo António, no Porto, para cuidados intensivos, revelou hoje à Lusa a unidade de saúde.

"O Centro Hospitalar Universitário do Porto agradece ao Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes esta iniciativa tão útil, num momento em que o país de todos tanto necessita", afirmou o presidente do conselho de administração, Paulo Barbosa.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.



Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.



Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

"Esta unidade vai permitir a abertura de 15 camas de cuidados intensivos, integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restante equipamento", indicou o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), onde se insere o Santo António.Segundo o CHUP, como forma de agradecimento a nova ala vai ter o nome destes dois mecenas do mundo do futebol.