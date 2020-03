Empresa de Paredes dá descanso ao Hospital de Santo António

Numa fase em que a pandemia de covid-19 começa a aumentar a pressão sobre os serviços de saúde, os profissionais do Hospital de Santo António, no Porto, ganharam uma nova sala de convívio para os períodos de descanso, renovada gratuitamente pela Laskasas.

A pedido da própria unidade hospitalar, que contactou a fabricante de mobiliário de Paredes através da loja online, a decoração deste novo espaço foi "produzida em tempo recorde", tendo todas as peças necessárias sido enviadas pela marca portuguesa.

"É uma honra poder usar a empresa e o seu ‘know-how’ [conhecimento] para ajudar estes heróis do dia-a-dia, cuja importância sobressai ainda mais nesta altura difícil", sublinhou Celso Lascasas, CEO do Laskasas Group, citado numa nota enviada ao Negócios.

Celso Lascasas, fundador e CEO do grupo Laskasas.







O grupo nortenho, um dos maiores fabricantes do setor, tem as nove lojas físicas e a atividade industrial suspensa desde 19 de março, prevendo retomá-la a 13 de abril nas três unidades: a empresa-mãe produz mobiliário e artigos de decoração para o lar, a DomKapa está especializada em estofos e a Serralux no fabrico de mobiliário em metal.

Composto por um total de cinco empresas, que empregam um total de cerca de 320 pessoas, que começaram por entrar num período de férias antecipadas, o grupo fundado em 2004 faturou 22 milhões de euros em 2019, exportando para mais de 30 países.