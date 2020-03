Gonçalo Órfão, coordenador nacional de emergência da CVP, explicou à Lusa que o sistema faz uma análise do risco e permite despistar a existência de uma infeção e que é idêntico ao usado numa unidade móvel que a partir de hoje vai fazer testes em lares.



"Se aqui detetamos um infeção e caso se trate de um doente de risco encaminhamos para o hospital", disse também à Lusa Joana Sá, enfermeira da CVP, explicando que o complexo de tendas montadas no local permite internamentos, seis na sala de observação e dois na emergência, além de outros tantos postos que podem ser montados caso venha a ser necessário.



Numa fase inicial a "triagem inteligente" (onde chegam doentes encaminhados pelos médicos) funciona 12 horas por dia, mas pode chegar às 24 horas.



Todo o processo demora cerca de 10 minutos e é feito através de um equipamento desenvolvido pela empresa portuguesa Biosurfit, tendo o apoio do Instituto de Medicina Molecular.



Funciona com a instalação de uma aplicação, o preenchimento de dados pessoais e a resposta a um questionário de meia dúzia de perguntas.



Sem precisar de sair do carro (ou ambulância) ao doente é-lhe retirado sangue e recolhe-se uma amostra de secreções (zaragatoa). Em menos de 10 minutos recebe o resultado do risco de covid-19 são-lhe dadas indicações, que podem ir de vigilância domiciliária ao imediato internamento.



O modelo de triagem foi hoje visitado pelos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



Manuel Heitor salientou no final que o sistema mostra a importância e os resultados a que se pode chegar quando a ciência se mobiliza, e salientou que a triagem inteligente vai ser aplicada em outros locais do país.



"Além dos esforços para combater a pandemia estimula as empresas de base tecnológica", salientou o ministro.



Ana Mendes Godinho também salientou a importância da realização de testes nos lares, de forma preventiva, para identificar possíveis casos positivos e poder garantir respostas de isolamento.



A Biosurfit é uma empresa portuguesa de diagnósticos que desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer as principais modalidades de análise ao sangue em apenas cinco minutos e sem laboratórios.



A análise não diz se o paciente está infetado, mas dá indicadores sobre possível infeção com o coronavirus que provoca a covid-19. A recolha para o teste também pode ser feita e nesse caso o resultado está disponível oito horas depois.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 40 mil.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

A chamada "triagem smart" foi hoje apresentada e vai funcionar junto do hospital, onde foram montadas tendas para assistir doentes se for necessário (que são depois encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde - SNS).O equipamento permite avaliar 240 pessoas por dia, mas não é um "teste rápido" à covid-19, é antes uma leitura dos glóbulos brancos, advertiu o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Francisco George.