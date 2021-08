CureVac e GSK mostram eficácia da segunda vacina contra covid após desilusão com primeira

e pela alemã CureVac revela-se mais eficaz na imunização do que a primeira, de acordo com um novo estudo divulgado pelas duas empresas farmacêuticas. Os testes preliminares feitos em animais mostraram que a vacina com base no RNA, que ainda será revisto, mostram que esta nova vacina produz anti-corpos capazes de combater variantes severas como a Delta, a Beta ou a Lambda.Este antídoto mostrou resultados mais favoráveis ainda na ativação das células B e T, outros elementos importantes na resposta que é dada pelo sistema imunitário. A primeira vacina da CureVac tinha uma eficácia de 48% no combate ao coronavírus, muito abaixo das rivais Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, por exemplo.

Este contratempo prejudicou as campanhas de vacinação na Europa porque a empresa alemã tem um contrato com a Comissão Europeia para fornecer até 405 milhões de doses. A CureVac fez parcerias com as empresas GlaxoSmithKline PLC e Novartis AG para ajudarem a fazer as doses.A vacina da CureVac é diferente da vacina da Pfizer e da Moderna, com uma fórmula que permite que seja armazenada a temperaturas mais elevadas do que as outras vacunas.As vacinas criadas com base no RNA, ou ácido ribonucleico, como a da CureVac, resultam da transcrição de uma sequência do material genético. Ao passo que outras, baseados no ADN, o material genético, resultam de uma criação sequência que existe em todas as nossas as nossas células. É o caso da vacina da Universidade de Oxford e da britânica AstraZeneca.