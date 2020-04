"Não é possível levar uma empresa, qualquer que ela seja, a manter o emprego e a pagar os salários se estiver parada durante muito tempo", explica o economista, adiantando que quem defende essa tese parece acreditar que, com essa proibição, conseguir-se-ia manter o rendimento das pessoas."Há quem pense que, se proibirmos os despedimentos, o rendimento poderá não cair tanto, mas o rendimento é o resultado da produção distribuído pelas pessoas e não havendo produção... É por isso que digo que ainda estamos em fase de negação do ponto de vista dos efeitos que isto vai ter no rendimento e no nível de vida das pessoas", conclui.Daniel Bessa alerta ainda para outro efeito que se poderá vir a fazer sentir: problemas no abastecimento de bens."Vamos ter problemas de abastecimento. Hoje quem tem dinheiro e está em casa, está preocupado, mas não lhe falta nada. Usa as compras 'online' ou usa 'take away'", lembra o professor universitário, alertando, no entanto, para que "se o atual estado de paragem produtiva se mantiver por mais dois ou três meses, esses bens vão faltar".Depois de surgir na China, em dezembro, O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.Em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes e há 11.730 casos de infeções confirmadas.VC // CSJLusa/fim