A Deco, associação que defende os direitos dos consumidores, já está a receber centenas de pedidos de ajuda de famílias em dificuldades financeiras, impactadas pela pandemia do coronavírus. A informação é avançada esta segunda-feira, 13 de abril, pelo Diário de Notícias, que indica que estas famílias procuram conselhos sobre onde cortar despesas.Desde há três semanas que a associação recebe "algumas centenas de chamadas", refere Natália Nunes, coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco. Para além dos pedidos de informação, também há outros de famílias que já não conseguem pagar os créditos."Já temos algumas dezenas de pedidos de ajuda para intervir junto dos bancos para renegociar os créditos. São famílias com recibos verdes que viram os rendimentos reduzidos e estão com muita dificuldade em honrar os compromissos, como crédito à habitação, mas também ao consumo e cartões de crédito", descreve a mesma responsável, que espera que venham a surgir mais situações como esta.