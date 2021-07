Deixar de isolar os vacinados? Só com 90% da população de risco imunizada

As autoridades de saúde portuguesas estão a avaliar as condições em que a população com a vacinação completa contra a covid-19 poderá não ter de fazer isolamento, na sequência de um contacto de risco. Neste momento, a hipótese em cima da mesa é dispensar o isolamento de vacinados só quando 90% da população considerada de risco estiver já vacinada.



Além disso, avança o Observador esta quinta-feira, 8 de julho, será preciso que uma percentagem elevada dos outros grupos populacionais esteja também imunizada, mas que ainda não está definida.

Leia Também António Costa testou negativo ao coronavírus após contacto com homólogo luxemburguês

Segundo o jornal digital, estas orientações estão ainda a ser estudadas e resultam da análise de um documento emitido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, onde se recomenda o progressivo relaxamento das medidas de confinamento, à medida que a vacinação avança.

A questão do isolamento profilático de vacinados entrou no debate público na sequência de uma orientação da Direção-geral de Saúde para que o primeiro-ministro, António Costa, cumprisse o isolamento, mesmo tendo a vacinação completa. António Costa tinha estado em contacto com um elemento do seu gabinete que testou positivo para a covid-19, e esteve depois também em contacto com o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, que também testou positivo.

Leia Também Costa sai de isolamento e retoma agenda na zona de Lisboa

Nessa altura, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu publicamente esclarecimentos para clarificar por que motivo uma pessoa totalmente imunizada tem na mesma de cumprir o isolamento. A DGS respondeu então com o princípio da precaução.