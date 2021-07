Costa sai de isolamento e retoma agenda na zona de Lisboa

António Costa já recebeu luz verde das autoridades de saúde para retomar a atividade presencial, depois de passar cinco dias em isolamento profilático por ter estado em contacto com um membro do gabinete do primeiro-ministro que testou positivo à covid-19.

Numa nota enviada às redações, o gabinete do primeiro-ministro informou que António Costa vai retomar a agenda pública esta segunda-feira, 5 de julho, depois de um novo teste PCR "determinado pelas autoridades de saúde" ter dado resultado negativo.

Leia Também António Costa em isolamento profilático após contacto com membro do gabinete infetado

Já esta manhã, António Costa é esperado na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação para o Metro Ligeiro de Superfície (MLS) que ligará Loures e Odivelas, que conta com uma dotação financeira de 250 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Leia Também Portugal acelera ritmo de vacinação contra a covid-19. Quer vacinar 850 mil por semana

Ao início da tarde, numa sessão agendada para o Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o chefe do Governo vai fazer um balanço da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que terminou na semana passada com a passagem da pasta à Eslovénia.

Ao final da tarde, já no papel de secretário-geral do PS, António Costa vai marcar presença na apresentação da recandidatura de Fernando Medina à liderança da Câmara Municipal de Lisboa, que irá decorrer na Estufa Fria, a partir das 18:00 e com "uma lotação muito limitada".



Marcelo questiona, Costa compreende



Este segundo isolamento profilático preventivo do primeiro-ministro – passou o último Natal na residência oficial de São Bento depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente francês, Emmanuel Macron – levou o Presidente da República a questionar a decisão das autoridades de saúde, por estar há mais de um mês vacinado com as duas doses.

"Penso que se ganha em explicar aos portugueses a razão pela qual quem tem um certificado de vacinação completa há mais de um mês tem que cumprir as mesmas regras de quem ainda não se vacinou ou apenas se vacinou com a primeira dose. Isto tem de ser explicado para que não haja a ideia errada de que a vacina não serve para nada", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.





Esta manhã, em declarações aos jornalistas, António Costa disse estar "tranquilo" e ter "confiança no processo de vacinação". "Todos temos de compreender que, mesmo vacinados, temos de continuar a cumprir as instruções das autoridades de saúde", referiu.

Todos temos de compreender que, mesmo vacinados, temos de continuar a cumprir as instruções das autoridades de saúde. António Costa, primeiro-ministro

"Claro não fiquei feliz por estar confinado, mas percebo qual o racional. Como sabemos, as vacinas garantem uma [elevada] proteção, mas não é 100%. Há uma pequena percentagem das pessoas a quem a vacina não protege, (…) o que é um perigo para nós, mas também para os outros", resumiu o primeiro-ministro.

Questionado sobre se as regras têm sido mal explicadas pelas autoridades de saúde, respondeu que "o que devemos fazer é aceitar a opinião dos técnicos". "Às vezes não gostamos, mas temos de a seguir", concluiu o governante, à chegada ao Parque Adão Barata, em Loures.



(Notícia atualizada com declarações de António Costa)