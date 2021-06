Desporto profissional com público a partir de 28 de junho. Lotação limitada a um terço

Leia Também Há novas regras para restaurantes e comércio. Limites de infeções duplicam nas regiões com menos pessoas

O Governo vai avançar com duas novas fases de desconfinamento, uma a aplicar a partir de 14 de junho e outra a 28 de junho. A partir de 28 de junho as competições profissionais desportivas passarão a poder ter público, embora com lotação limitada e com medidas a definir pela DGS, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro.No final do Conselho de Ministros, António Costa indicou que as medidas aplicadas a partir de 28 de junho irão vigorar até final de agosto.A partir de 14 de junho, é autorizada a presença de público em competições de escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados, sendo que os recintos desportivos terão uma limitação de 33% da lotação.A 28 de junho será permitido público para eventos de escalões profissionais ou equiparados com outras regras a definir pela DGS.