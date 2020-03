DGS admite dupla contagem de casos de infeção no Porto

Depois de esta segunda-feira ter o Porto ter passado a estar no grupo dos concelhos com maior número de doentes com covid-19 e de ter sido inclusivamente equacionada a criação de uma cerca sanitária, sabe-se agora que, afinal, pode haver um problema com a contagem de casos, escreve o Jornal de Notícias.





Em declarações a este jornal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) explicou que está a ser utilizada uma "metodologia mista", que recolhe dados reportados pelas administrações regionais de saúde e pela plataforma Sinave (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), na qual os médicos inserem a informação sobre os doentes. Assim sendo, esta dupla contagem poderá estar a levar a que o universo de infetados possa "ser indevidamente maior do que o número de casos".