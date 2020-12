DGS pede distância a candidatos em campanha presidencial e garante condições para voto em isolamento

"A regra mais importante é a distância física entre pessoas, seja em que momento for da atividade da campanha eleitoral", declarou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da covid-19."As indicações para os candidatos e para os aparelhos de campanha são aquelas já conhecidas de todos nós. Sabemos todos aquilo que devem fazer para minimizar o risco de propagar e contrair o vírus e, portanto, vão ter que observar o que está em diferentes normativos, em diferentes orientações e peças legislativas em vigor no nosso país", referiu.Quanto à possibilidade de as pessoas em isolamento profilático, "vai haver a possibilidade de poderem exercer o seu direito de voto em segurança"."Está todo um circuito programado, feito com apoio das autarquias. Dirigir-se-á um funcionário a casa das pessoas. Está previsto que vá com um boletim de voto e dois envelopes. O voto será colocado primeiro num deles e depois num segundo envelope", descreveu.Depois, esses envelopes serão colocados "em quarentena umas horas para não haver nenhum risco de contaminação", acrescentou.As eleições para a Presidência da República estão marcadas para o dia 24 de janeiro de 2021.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 6.191 pessoas dos 376.220 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.