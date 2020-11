Diretor do hospital de Paris quer cancelar o Natal e o Ano Novo

Apesar dos esforços dos países europeus para controlar em novembro a propagação do vírus e celebrar em dezembro o Natal e Ano Novo, o diretor do hospital de Paris, Julien Lenglet, disse esta terça-feira (dia 10 de novembro) à rádio RMC, que estas festividades deviam ser canceladas pelo risco que traduzem.





Lenglet afirmou que estas festividades - conhecidas na França como Saint-Sylvestre – podem despoletar uma terceira vaga de Covid-19 por juntarem à volta da mesa um "aglomerado gigante e intergeracional", salientou ainda o diretor do Hospital Antony. Reforçando que "sem qualquer hesitação" cancelaria estas festas familiares e tradicionais.





A França encontra-se agora num segundo confinamento, com o intuito de conter a propagação do vírus, que assumiu contornos inesperados no mês de outubro durante a segunda vaga da Covid-19. Com esta medida os especialistas de saúde franceses esperam diminuir o número de casos de infeção e controlar a situação epidemiológica a tempo do Natal.





Quase nos 2 milhões de casos confirmados desde o surgimento da doença, a França tem a quarta maior percentagem de casos do mundo, encontrando-se somente atrás dos Estados Unidos, da Índia e do Brasil.