Governo e DGS apelam à confiança no SNS e que não se adie a vacinação

"Os doentes crónicos que sintam descompensação no estado clínico devem recorrer ao médico assistente ou à linha SNS 24 que prestará o devido aconselhamento. Em caso de necessidade de ida à urgência, de acordo com a norma 19, todos terão uma máscara", recordou.



Também a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, apelou à necessidade de se respeitar o programa nacional de vacinação, que permite "eliminar doenças graves no país e permite controlar outras doenças", relembrando os grupos que não podem falhar a mesma: crianças, grávidas e doentes crónicos. "É absolutamente essencial, para evitar casos de doença ou surtos — a última coisa que queremos ter é outro surto de doença infecciosa — vacinação nas idades mais importantes", disse.



Continuar a ler



O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (321), seguida pelo Centro (131), pela região de Lisboa e Vale Tejo (102) e do Algarve, com nove mortos. O boletim regista quatro óbitos nos Açores.



Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 535 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 6% (mais 32). De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 17.448 casos confirmados, mais 514, o que representa um aumento de 3% face a segunda-feira. Portugal regista hoje 567 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na segunda-feira, e 17.448 infetados (mais 514), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (321), seguida pelo Centro (131), pela região de Lisboa e Vale Tejo (102) e do Algarve, com nove mortos. O boletim regista quatro óbitos nos Açores.Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 535 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 6% (mais 32). De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 17.448 casos confirmados, mais 514, o que representa um aumento de 3% face a segunda-feira.

O secretário de estado da Saúde, António Sales, garantiu, esta terça-feira, que o SNS continua a dar resposta a todos os casos que ultrapassam os casos de covid-19, reforçando a necessidade dos portugueses confiarem no Sistema Nacional de Saúde. As declarações foram feitas depois da divulgação do relatório da situação epidemiológica da pandemia provocada pelo novo coronavírus.