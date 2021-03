Durão Barroso: A vacinação "não é uma competição ou um concurso de beleza entre países"

Leia Também Durão Barroso: Farmacêuticas devem acabar com pandemia em vez de ganhar mais dinheiro

"A luta não deve ser entre países ou instituições ou empresas, mas sim entre as vacinas, de um lado, e o vírus, de outro", diz o atual presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI) numa entrevista por escrito à agência Lusa."Isto não é uma competição ou um concurso de beleza entre países, o que está em causa é a própria vida das pessoas", diz Durão Barroso.Para o ex-presidente da Comissão Europeia, as diferenças que se verificam nos processos de vacinação têm mais a ver com "opções específicas" devidas a "situações particulares".Afirmando, todavia, não querer entrar em polémicas, Durão Barroso destaca que "a verdade é que, ao longo deste processo, vimos países considerados exemplares na gestão da pandemia passarem do 'céu' para o 'inferno' e inversamente...""A propósito da situação na União Europeia, o presidente da GAVI reconhece que "não há soluções perfeitas", mas considera que "a cooperação entre os países europeus neste domínio é seguramente melhor que a alternativa [que seria a] de competir por suprimentos escassos", o que "teria sido um péssimo resultado para os europeus".Se "os diferentes países estivessem a competir e a ultrapassar os outros com ofertas de preços mais elevados" e alguns pudessem ter acesso a mais vacinas do que outros, "alguns nem teriam ainda conseguido aceder às vacinas", o que seria "extremamente desestabilizador para a Europa e até para a cooperação global", considera.É neste contexto que o presidente da GAVI sublinha que o importante "é trabalhar em conjunto, em vez de tentar "buscar a imunidade 'nacional' ou 'regional'"."Aquilo que é evidente quando vemos a forma como o vírus está a sofrer mutações é que não estaremos seguros em lado nenhum até estarmos seguros em todo o lado, imunizar apenas parte da população nunca derrotará o vírus e aumentará a probabilidade de sua mutação e proliferação", considera Durão Barroso.Segundo o ex-presidente da Comissão Europeia, enquanto não se controlar a pandemia, não será possível voltar a um nível de atividade económica e social mais ou menos normal."Atualmente, a melhor política económica é a política de vacinação", reitera."Com as sociedades e economias em confinamento, sofrem muito a economia e o emprego (...) só a progressiva imunização nos irá permitir voltar a ter vidas normais e a economia poderá regressar ao crescimento", observa o ex-presidente da Comissão Europeia.É neste sentido que sublinha a importância da distribuição de vacinas aos países menos desenvolvidos, nomeadamente em África, na medida em que permitirá uma generalização do processo de imunização.Durão Barroso lembra ainda que essa é uma das tarefas da Covax -- a organização que reúne mais de 160 países para distribuir vacinas -- e que o seu objetivo é evitar que se repita o erro de 2009, quando face à pandemia do H1N1 (dita "gripe das aves"), os países ricos compraram todas as vacinas."Espero que a lição seja aprendida, para que da próxima vez que enfrentarmos uma pandemia, o modelo Covax já esteja em vigor para uma resposta ainda mais rápida", afirma.E acrescenta: "da mesma forma, precisamos de melhores sistemas de vigilância para que possamos identificar e responder mais rapidamente, com eficácia, às novas ameaças à saúde humana. Está em causa toda a questão da resiliência (...), que é essencial para as nossas sociedades e em especial para a saúde pública".